Фольксваген Юргена Клінсманна піде з молотка за колосальні гроші

Кабріолет Фольксваген "Жук" випуску 1967 року, що в минулому належав тренерові німецької збірної з футболу Юргену Клінсману, виставлений на інтернет-аукціоні Ebay.

Хоча до закінчення аукціону залишилося ще чотири дні, вже зроблено 182 ставки; у п`ятницю ввечері ціна автомобіля склала більше 302 тисяч євро. Нинішній власник "Жука", який живе на півдні Німеччини купив авто Юргена 10 років тому за символічною ціною і тепер одержав реальний шанс розбагатіти на цій операції, повідомляє dw-world.de.

Коли репортер Stuttgarter Zeitung звернувся до тренера збірної Німеччини з проханням дати коментар з цього приводу, той не відразу пригадав, про яку машину йде мова. З`ясувалося, що Клінсманн сидів за її кермом в 1994-95 роках, коли виступав за лондонський "Тоттенхем".

"Я не рекомендую купувати цю машину. Вона була майже повністю іржава, коли я на ній їздив", - заявив 41-річний кумир нації, додавши, що продав "жука" за порадою автомеханіка, який охарактеризував його технічний стан ємким словом "капут".

До речі, з`ясувалося, що за всю історію експлуатації цей Volkswagen Beetle з двигуном в 44 кінських сили жодного разу не був учасником ДТП, а його ціна в 1967 році складала в перерахунку близько 12 тисяч євро.

Варто додати, що в травні минулого року на Ebay 21-річний студент за 189 тисяч євро продав VW "Гольф", одним з власників якого був Йозеф Ратцингер, нинішній Папа Римський Бенедикт XVI.

За матеріалами News.ru