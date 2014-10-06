Путін заборонив у Росії нічні мітинги

Відповідний закон викладений на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Відповідно до змін, мітинги та демонстрації не можуть починатися раніше 7 та закінчуватися пізніше 22 години поточного дня за місцевим часом.

Ці зміни не стосуються публічних заходів культурного змісту і подій, присвячених пам'ятним датам Росії.

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Держдума прийняла поправки до закону «Про збори, мітинги, демонстрації, марші і пікетування» 19 вересня 2014 року. 1 жовтня їх схвалила Рада Федерації.

Раніше повідомлялося, що Путін обіцяв не блокувати інтернет.