Бойовики перенесли дату своїх "виборів": забули зробити ремонт
19:48, 06 жовтня 2014Політика
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ЦВК терористичної організації "ЛНР" звернулася в так звану «Народну Раду Республіки» з проханням перенести день голосування на 9 листопада 2014 року.
REUTERS
Перед зверненням до «ради республіки», «центрвиборчком» бойовиків порадився з «колегами» в "ДНР", повідомляє informator.lg.ua.
«Причини перенесення дати виборів пов'язані з великим обсягом ремонтно-відновлювальних робіт, які необхідно провести на виборчих дільницях у найбільш постраждалих районах республіки», - йдеться в повідомленні "ЛНР".
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Як повідомляв УНІАН, самопроголошені "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка", визнані в Україні терористичними організаціями і заявляють про рішення провести вибори "глави держави" і "парламенту" 2 листопада.
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