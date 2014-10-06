Бойовики перенесли дату своїх "виборів": забули зробити ремонт

Перед зверненням до «ради республіки», «центрвиборчком» бойовиків порадився з «колегами» в "ДНР", повідомляє informator.lg.ua.

«Причини перенесення дати виборів пов'язані з великим обсягом ремонтно-відновлювальних робіт, які необхідно провести на виборчих дільницях у найбільш постраждалих районах республіки», - йдеться в повідомленні "ЛНР".

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Як повідомляв УНІАН, самопроголошені "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка", визнані в Україні терористичними організаціями і заявляють про рішення провести вибори "глави держави" і "парламенту" 2 листопада.