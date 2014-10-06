Екс-глава МЗС Німеччини: Україну необхідно прийняти в ЄС

Про це він написав у своїй статті для газети Süddeutsche Zeitung, присвяченій першій річниці Майдану, повідомляє Die Zeit.

За його словами, напрямок розвитку України залежить не лише від неї самої, а й від рішень Євросоюзу.

"Доля країни вирішується не лише на полі битви, а й передусім на полях економіки, права, управління і політики", – вважає він.

На думку Фішера, мова йде про майбутнє європейського державного і мирного порядку, тому питання України має для Європи вирішальне значення. На його думку, Захід лише зараз це усвідомив.

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Екс-міністр додав, що поворот України в бік Росії мав би радикальні наслідки для безпеки континенту.

"Європа у такому випадку значно змінилася б – у гірший бік", – додав Фішер.

Він також вважає, що у нинішній ситуації в Україні є також вина Заходу. На його думку, після холодної війни країни ЄС недооцінили значення України для європейського устрою і надали надто мало підтримки модернізації країни. Фішер переконаний, що успіх української революції також залежить від дій Заходу.

Джерело: Українська правда