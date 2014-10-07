Україна повинна домогтися виключення Росії з місії ОБСЄ - Тимчук

Про це в ефірі 5 каналу заявив координатор проекту «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Якщо ми говоримо про ОБСЄ, ми повинні задатися питанням - що там роблять представники Російської Федерації, вихідці з МЗС Росії, причому на ключових посадах. Департамент з транскордонних проблем очолює вихованець Лаврова. Про що далі говорити? Про яку об'єктивність наглядової місії може йти мова?», - заявив він.

Читайте такожРосійські найманці використовують посвідчення і символіку ОБСЄ - експертЗа його словами, ситуацію можна назвати патовою.

«Справа в тому, що ми в патовій ситуації. Для того, щоб підключати ООН, необхідний мандат Ради безпеки ООН, де Росія має право «вето». Я думаю, що якимось чином можна переформатувати ОБСЄ. Тобто наполягти на тому, що зацікавлена сторона, а Росія є зацікавленою стороною, не повинна брати участь у цих місіях», - зазначив Тимчук.

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося про використання бойовиками автомобілів та документів з символікою ОБСЄ.