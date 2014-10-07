Більшість українців відчувають загрозу сепаратизму і тероризму – опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Опитування також показало, що 62,5% респондентів вбачають загрозу протистояння між різними регіонами України, 61,4% - загрозу міжнародного тероризму.

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Як засвідчило дослідження, оцінка цих загроз істотно зросла порівняно з результатами досліджень, проведених у 2012-2013 роках.

Єдиний показник, за яким оцінка загроз знизилася порівняно з 2013 роком, – це відчуття загроз з боку української влади (з 41,2% до 31,4%). Зараз найчастіше таку загрозу відчувають жителі південного регіону (45,8%), найрідше – жителі заходу країни (16%).

Жителі України низько оцінюють рівень власної захищеності від різноманітних загроз. До того ж, оцінка захищеності від військової агресії і терористичних актів знизилася порівняно з 2013 року. Незначною мірою зросла (з 10,4% до 15,2%) кількість тих, хто відчуває себе захищеним від спроб відчуження їхньої власності, хоча відсоток тих, хто не відчуває себе захищеним у цій сфері, залишається дуже високим (74,8%).

Дослідження проводилося з 5 по 10 вересня. Було опитано 2 тис. 14 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.