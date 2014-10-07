61% українців вважають провокації РФ причиною сепаратизму - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року.

При цьому респонденти серед причин також вказували проросійські настрої значної частини жителів регіону (37,9%), дії «олігархів» Донбасу (29,7%) та зміну влади в країні в лютому 2014 року (27,7%). Кожен п’ятий опитаний (19,7%) вважає однією з причин сепаратизму помилки нової української влади. Такі причини, як події в Криму та скрутна соціально-економічна ситуація в регіоні назвали по 17,3% респондентів. Кожен десятий (9,9%) серед причин назвав провокації та підривну діяльність з боку країн Заходу, а кожен двадцятий (4,8%) – надмірну централізацію влади в Україні.

Читайте такожПонад 40% українців готові служити за контрактом за 5-10 тисяч гривень – опитування

Провокації та підривну діяльність з боку Росії як причину сепаратизму на сході України назвали абсолютна більшість опитаних у Західному, Центральному та Східному регіонах країни, а також відносна більшість (40,5%) жителів Південного регіону. На Донбасі цю причину вказали 25,9% респондентів у той час, коли відносна більшість (44,5%) причиною назвали зміну влади в країні у лютому 2014 р.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.