Опитування: більшість українців вважає, що на Донбасі триває війна з Росією

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року.

При цьому громадянською війною цю ситуацію називають 13% респондентів, акціями протесту жителів Луганської та Донецької областей проти дій нової української влади – 9,9%. Приблизно рівні частки респондентів називають таку ситуацію боротьбою за незалежність Донецької та Луганської народних республік - 6,7% та боротьбою з терористичними угрупованнями - 7,3%. Лише 0,1% опитаних вважають, що на Донбасі звичайна ситуація, 0,6% дали інші відповіді, а 5,4% респондентів вагалися з відповіддю.

Відносна більшість громадян України - 40,4% винною у такій ситуації вважає в першу чергу російську владу, а 24,2% винною вважають попередню українську владу в особі Віктора Януковича і його оточення, 14,4% – нову українську владу.

Російську владу вважають винною у ситуації на Донбасі абсолютна більшість жителів Центрального (51,4%) та Західного (57,8%) регіонів, а також відносна більшість Східного регіону (33,0%). Відносна більшість респондентів вважають винною в ситуації в першу чергу нову українську владу на Півдні України (26,5%) та на Донбасі (30,5%). Значна частка респондентів у всіх регіонах винною в ситуації вважають стару українську владу – від 18,7% на Донбасі, до 28,1% у Центральному регіоні.

У той же час, 33,7% опитаних вважають, що слід припинити військову операцію і вести переговори з представниками так званих ДНР та ЛНР. 20,9% опитаних вважають, що слід проводити АТО до тих пір, поки озброєні угруповання не складуть зброю, або не будуть знищені. 34,1% опитаних вважають, що слід діяти відповідно до обставин, іноді проводячи переговори, іноді ведучи військові дії. Решта респондентів не могли визначитися з відповіддю.

Читайте також80% українців відчувають загрозу зовнішньої збройної агресії - опитування Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 вересня 2014 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.