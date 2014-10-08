Наливайченко: Активи Януковича і його оточення вдасться повернути в Україну

Про це повідомив Голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв’ю одному з телеканалів, коментуючи прийняття сьогодні парламентом закону, що дозволяє конфісковувати майно тих, хто співпрацює з сепаратистами.

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«Це дуже добре рішення. Воно означає, що активи Курченка, «сім’ї» екс-президента та екс-урядовців, майно,рахунки та офіси яких віднайдено, - все це законодавець дозволив повернути в бюджет, а вкрадене і використане, як знаряддя злочину, можна буде продати на аукціоні, а гроші переказати також у бюджет. А закордонні активи за рішенням українських судів також будуть повернуті в бюджет України», зазначив голова СБУ.