Держприкордонслужба отримала 10 БТРів від Миколаївського бронетанкового заводу

МБТЗ за замовленням Міноборони відремонтував і модернізував бойові машини, оснастивши їх додатково противокумулятивним захистом.

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Крім того, підприємство передало прикордонникам медичну машину з удосконаленим автономним кондиціонером.

Також МБТЗ в найближчі дні випустить ще близько 10 відремонтованих і модернізованих бронетранспортерів для потреб збройних сил.

За словами підполковника Херсонського прикордонного полку Анатолія Сокирко, який приймав техніку, механіки-водії та оператори прикордонних військ у серпні протягом двох тижнів пройшли спеціальні тренування на базі заводу. Завдяки цьому було сформовано 10 екіпажів, які вирушили на захист державних кордонів.

Це було перше велике замовлення за останні 20 років. "Ми в стислі терміни, за півтора місяці відремонтували величезну кількість техніки. Паралельно ми ще ремонтували техніку для морської піхоти і Нацгвардії" - сказав виконуючий обов'язки директора підприємства Олександра Швеця.

Як повідомляв УНІАН, підприємства-учасники державного концерну "Укроборонпром" в кінці серпня - початку вересня перейшли на тризмінний графік роботи.