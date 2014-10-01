Проект «Стіна» активно виконується - Держприкордонслужба

Як зазначає Держприкордонслужба, з метою вдосконалення цього масштабного проекту по ходу виконання робіт іншими зацікавленими міністерствами і відомствами були внесені певні корективи, які зараз узгоджуються з співвиконавцями. Також новим головним виконавцем замість Міністерства інфраструктури визначено Державну прикордонну службу України, яка ще з травня виконує безпрецедентні інженерно-технічні роботи щодо захисту українсько-російського кордону.

«Звертаємо увагу, що ці роботи є складовою частиною проекту «Стіна» і успішно реалізуються. Після того, як будуть додатково залучені ресурси інших взаємодіючих відомств та місцевих державних адміністрацій роботи будуть значно прискорено», - йдеться в заяві прес-служби ДПСУ

При цьому Держприкордонслужба спростовує повідомлення деяких ЗМІ, що нібито проект «Стіна» відкладений.

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Як повідомляв УНІАН, уряд виділив Міністерству оборони перші 100 млн грн на реалізацію проекту з будівництва фортифікаційних споруд на українсько-російському кордоні у рамках реалізації проекту «Стіна». Відповідне рішення закріплене постановою Кабміну №448 від 10 вересня 2014 року.

Згідно з документом, Міноборони доручено у 2-тижневий термін підготувати зміни до переліку витрат, пов'язаних з будівництвом інженерних споруд для цілей зміцнення обороноздатності держави.

Даний проект передбачає створення двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.