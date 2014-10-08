В АП заявили, що дотримуються "принципу оновлення влади" та повідомили число вакансій

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків повідомив, що процес реформування відомства триває і на сьогодні в адміністрації вакантними є 224 місця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шимків повідомив на брифінгу в середу.

«Наразі в Адміністрації президента 224 вільних посади. Ми поки що дотримуємо відсотку оновлення складу, тобто, ми залишаємося вірними принципу оновлення влади. Проводяться співбесіди, призначено голів різних департаментів. Процес з реформування Адміністрації президента триває», - сказав Шимків.

Раніше Шимків заявляв, що до його приходу в АП працювало 539 співробітників. Штат співробітників в адміністрації було скорочено приблизно на 40%.

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Також заступник глави АП повідомив, що в Адміністрації президента реформується система взаємодії між співробітниками. Зокрема, був запущений внутрішній портал, що дає можливість у деяких питаннях не обмінюватись паперовими варіантами документів, а лише електронними.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Шимків заявив, що близько 80% співробітників Адміністрації президента можуть бути звільнені до листопада в рамках реформування відомства.

10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за суттєве скорочення кількості державних службовців. За його словами, впровадження електронного управління продемонструє, що така кількість держслужбовців не потрібна.