Терористи розстрілюють житлові квартали Донецька, і видають це за обстріли сил АТО - Гелетей

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Валерій Гелетей брифінгу в Києві.

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«Є факти, коли сепаратистські танки під емблемою українських Збройних сил розстрілюютьмирні квартали Донецька. Зрозуміло, що місто знаходиться під контролем сепаратистів, з’являється декілька танків з української символікою, які їздять по вулицям, і розстрілюють мирні квартали, потім знімають символіку і стають танками для сепаратистів», - розповів міністр.

При цьому він додав: «Таких випадків - десятки».