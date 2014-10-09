Міністр економіки РФ: Росія не може собі дозволити нові санкції проти Заходу

Таку думку він висловив в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає ИТАР-ТАСС.

"Я проти всіх тих пропозицій, які звучали, тому що я не бачу можливості з розумними інвестиціями і в розумні терміни створити (у сферах продовольства і сільського господарства) потужну базу, яка дозволяла не тільки забезпечувати імпортозаміщення, а й створювати експортний потенціал", - сказав міністр.

Контрсанкціі, за його словами, це не найкращий спосіб вирішення ситуації. Він нагадав, що поки Росія пішла на це тільки в одному секторі - секторі продовольства і сільського господарства.

"Ми довго думали, як підвищити рівень забезпечення власним продовольством. І санкції (вирішення цієї задачі) допомогли. З цієї точки зору, рішення раціональне", - сказав міністр.

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Він додав, що це рішення було ухвалене в короткі терміни, що не дало галузі як слід підготуватися, "але ми готуємося зараз".

"В інших секторах я цієї раціональності не бачу. Тому я не вважаю правильним поширювати санкції на інші сфери", - заявив Улюкаєв.

Нагадаємо, у відповідь на санкції Заходу, Росія заборонила імпорт продуктів із цих країн. Таким чином, росіяни залишилися без європейських і американських овочів і фруктів, а також сирів, вина, м’ясних виробів, морепродуктів та іншого. Крім того, у вересні Росспоживнагляд заборонив ввезення до Росії всієї кондитерської продукції з України.