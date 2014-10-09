На сайті виконкому СНД "відрізали" від України Крим і території, підконтрольні "ДНР" і "ЛНР"

Про це свідчать статистичні дані, наведені на офіційному сайті виконкому СНД, який базується в Білорусі.

Зокрема, на сторінці, що містить інформацію про Україну як державу-члена СНД, вказано площу території України, що майже на 50 тисяч квадратних кілометрів менша від площі України в міжнародно визнаних кордонах.

Згідно з даними виконкому СНД, площа України складає 557 528 квадратних кілометрів.

Читайте такожДещиця: документи про вихід України з СНД перебувають у Верховній РадіНагадаємо, площа України в міжнародно визнаних кордонах складає 603 700 квадратних кілометрів. Площа території без анексованого Росією Криму дорівнює 576 604 квадратні кілометри.

Проросійські бойовики на сході контролюють приблизно одну третину сумарної території Донецької та Луганської областей (приблизно 18 тисяч квадратних кілометрів).

При цьому використана на сайті виконкому СНД карта України не має відхилень від визнаних кордонів.