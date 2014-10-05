Делегація України візьме участь у антикорупційній роботі Ради Європи

Президент України Петро Порошенко призначив делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Відповідний указ № 753 розміщено на сайті глави держави.

У документі наголошується, що делегація України для участі в роботі GRECO затверджується в такому складі:

Олександр Данилюк - представник президента України у Кабміні, глава делегації; Роберт Сіверс - директор Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України, член делегації; Андрій Кухарук - заступник директора Департаменту антикорупційної політики - начальник відділу реформування антикорупційної політики Міністерства юстиції України, заступник члена делегації; Олексій Святун - головний консультант сектору з міжнародно-правових питань департаменту зовнішньої політики Головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції адміністрації президента України, заступник члена делегації.

Читайте такожРада відклала розгляд антикорупційного законопроекту на 14 жовтня Довідка УНІАН. GRECO - орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу. Його утворено 1 травня 1999 як об'єднання 17 держав - членів Ради Європи.

Зараз він об'єднує 49 держав-учасників (крім членів РЄ, також США і Білорусь). Починаючи з серпня 2010 всі члени РЄ є членами GRECO. Головна мета об'єднання - допомога країнам-учасницям у боротьбі з корупцією.