Порошенко: на Донеччині буде трирівнева система оборони

Про це він розповів під час офіційного представлення нового губернатора Луганщини Геннадія Москаля у Сєверодонецьку, повідомляє прес-служба президента.

"Глава держави повідомив, що відвідав Донецьку область, де за його наказом будуються перша, друга та третя лінії оборони, створюється "потужний санітарний захист, щоб не допустити терористів і диверсантів, які б перешкоджали мирному життю українців", - йдеться в повідомленні.

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Петро Порошенко також наголосив, що має бути зроблено все для підготовки українського війська до зими, і закликав місцеву владу координувати свої дії з військовими.

Крім того, президент запропонував начальнику Генштабу Віктору Муженку розглянути можливість розміщення в Сєверодонецьку та Лисичанську двох військових бригад на постійній основі.