Суд у справі льотчиці Савченко, очевидно, буде закритим - адвокат

Чергове судове засідання у справі ув'язненої в Росії української льотчиці Надії Савченко, очевидно, буде закритим.

Про це у Twitter написав її адвокат Марк Фейгін.

По-видимому, суд по Наде 13-го точно будет закрытым. Никого не пустят. Есть инфа, что Надю не привезут.Главное-обеспечить допуск мамы в СИЗО — Mark Feygin (@mark_feygin) 11 Жовтень 2014

«Очевидно, суд по Наді 13-го точно буде закритим. Нікого не пустять. Є інфа, що Надю не привезуть. Головне - забезпечити допуск мами в СІЗО», - зазначив адвокат.

13 жовтня російський суд повинен розглянути скаргу захисту Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Фейгін заявив, що Слідчий комітет РФ відмовився долучати адвокатські опитування Тараса Синяговского».

«Підстави дикі. До права відношення не мають», - підкреслив адвокат. За його словами, «на думку СК, зібрані захистом докази невинності Савченко не мають юридичної сили».

Інший адвокат Савченко Микола Полозов заявив в Twitter, що постанову СК РФ про відмову у залученні доказів невинності Савченко захист оскаржить у судовому порядку найближчим часом.

Постановление СК РФ об отказе в приобщении доказательств невиновности Савченко защита обжалует в судебном порядке, в самое ближайшее время. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 11 Жовтень 2014

Раніше російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Савченко політв'язнем.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її відправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви. Їй призначили психіатричну експертизу.

26 вересня Басманний суд Москви переніс розгляд скарги захисту Савченко на 13 жовтня.