Надію Савченко офіційно визнали політв'язнем - адвокат

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив її адвокат Марк Фейгін.

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"Надія Савченко офіційно визнана політв'язнем рішенням ПЦ "Меморіал". Наступний крок - міжнародний статус", - сказано в повідомленні.

Надія Савченко офіційно визнана політв'язнем рішенням ПЦ "Меморіал". Наступний крок - міжнародний статус. - Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Жовтень 2014

Раніше повідомлялося, що на сайті Білого дому з'явилася петиція на підтримку Надії Савченко.