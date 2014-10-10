Надію Савченко офіційно визнали політв'язнем - адвокат
12:18, 10 жовтня 2014Політика
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Надія Савченко офіційно визнана політв'язнем.
Адвокат Савченко повідомив, що його підзахисну визнали політв'язнем / facebook.com/OZON.monitoring
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив її адвокат Марк Фейгін.
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"Надія Савченко офіційно визнана політв'язнем рішенням ПЦ "Меморіал". Наступний крок - міжнародний статус", - сказано в повідомленні.
Надія Савченко офіційно визнана політв'язнем рішенням ПЦ "Меморіал". Наступний крок - міжнародний статус.
- Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Жовтень 2014
Раніше повідомлялося, що на сайті Білого дому з'явилася петиція на підтримку Надії Савченко.
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