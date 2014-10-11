Боротьба з корупцією в Україні почнеться з Донбасу - Кіхтенко

Про це на прес-конференції заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Кіхтенко.

«Перше - це мир, друге - відновлення зруйнованого, створення нового, вирішення питань соціального захисту», - сказав він.

Кіхтенко додав, що жителів області треба забезпечити роботою, і зазначив, що боротьба з корупцією почнеться з Донецької області.

Читайте такожДонецьку ОДА перенесуть в одне з неокупованих містТакож він розповів, що планує зустрітися з українським мільярдером Рінатом Ахметовим.

"Звичайно, будемо зустрічатися, будемо спілкуватися", - сказав Кіхтенко.

За його словами, він не бачить проблеми в тому, що став першим донецьким губернатором, який не є уродженцем Донбасу.

Нагадаємо, також Кіхтенко заявляв про необхідність Україні взяти на себе виплату пенсій в окупованих бойовиками районах Донбасу.