Українські військові продовжують утримувати Донецький аеропорт (відео)

Українські військові відбили чергову атаку бойовиків на Донецький аеропорт, йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Кореспонденту ТСН Олександру Загородному вдалося потрапити усередину летовища, і показати ексклюзивні кадри того, що лишилося від будівлі.

Основна новина на цю хвилину — аеропорт наш, його продовжують утримувати українські військові, не зважаючи на те, що їх щогодини обстрілюють. Лише за півдня наші вояки відбили дві атаки сепаратистів. Бойовикам навіть вдалося підпалити термінал, був дуже їдкий дим, хлопці буквально задихалися, бо не могли вийти з приміщення, адже снайпери прострілюють усе навкруги.

Потрапити в аеропорт зараз надзвичайно складно. Вся злітна смуга прострілюється крупнокаліберними кулеметами, але бійці 95-ї аеромобільної бригади по-козацьки наскоком на БМП, а "Правий сектор" взагалі на УАЗику помчали на усіх парах через злітну смугу. Очевидно, терористи просто не очікували такого.

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Щойно УАЗик зупинився біля терміналу, його одразу ж підірвали, хлопці встигли вискочити, але згоріли усі продукти, які вони везли нашим бійцям.

Українські військові продовжують утримувати те, що залишилося від старого терміналу, а також перший і другий поверхи нового терміналу. Терористи час від часу заходять на третій поверх і кидають гранати на наших бійців. Також виходять підземними ходами через підвал і тоді зав'язується бій, але як би там не було, аеропорт контролюють українські військові.

"Тут останнім часом жарт такий ходить: "Єдине, що в Україні нормально зробили, це Донецький аеропорт". Бомблять, а він не розвалюється. Аеропорт тримається нормально. Ми тримаємо його повністю", - сказав один з "кіборгів".