Спікер АТО спростував інформацію російських ЗМІ про розмежування між Україною і «ДНР»

Інформація щодо узгодженого розмежування між Україною і «ДНР» є передчасною і такою, що не відповідає дійсності.

Про це у коментарі УНІАН повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.

За його словами, документ не може вважатися підписаним, доки до нього висловлюються «особливі позиції».

«Інформація щодо узгодженого розмежування сторін є передчасною та такою, що не відповідає дійсності. Документ не може вважатися підписаним, доки до нього висловлюються «особливі позиції», - сказав речник.

«Ми ні на крок не відходимо від Мінського протоколу та Меморандуму і діємо виключно в їхніх рамках», - запевнив Селезньов.

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Як повідомляв УНІАН, раніше телеканал «Дождь» розповсюдив інформацію про те, що Селезньов підтвердив підписання угоди про створення лінії розмежування між Україною і «ДНР».

«Так, насправді, такий документ підписаний. Є тристороння група, яка працює, і завданням якої є створення всіх необхідних умов для розмежування сторін, які беруть участь у конфлікті», - цитує спікера АТО телеканал.

У повідомленні йшлося про те, що «до складу цієї контактної групи входять представники України, Росії, а також моніторингова місія ОБСЄ, в тому числі, учасниками процесу створення розмежувальної лінії є представники "ЛНР" і "ДНР". Відомо, що вчора проводилися відповідні переговори, підписано документ».

Раніше про підписання цієї угоди повідомляв голова «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко.

В РНБО України цю заяву спростували.