Порошенко створив Нацраду з питань антикорупційної політики

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно з указом, Національна рада готуватиме президентові України пропозиції щодо визначення та вдосконалення антикорупційної стратегії, здійснюватиме системний аналіз стану запобігання і протидії корупції, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції.

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Крім того, завданням Національної ради є підготовка та надання главі держави узгоджених пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які вживають заходи у сфері запобігання і протидії корупції.

Нацрада оцінюватиме стан реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері.

Коментуючи указ, заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків наголосив, що головною метою діяльності ради є довгострокова стратегічна підтримка та розробка впровадження антикорупційної політики.

"Президент є гарантом Конституції, а корупція зараз становить пряму загрозу державному ладу України. Тому президент бере на себе відповідальність за боротьбу з корупцією", - наголосив заступник глави АП.

Він підкреслив, що ухвалення окремих законів, попри їх важливість, лише закладає підвалини протидії корупції.

"Необхідно забезпечити постійний контроль, вдосконалення, моніторинг антикорупційної політики із залученням громадськості. Це є підтвердженням тез, задекларованих президентом, щодо максимального залучення громадськості до розбудови Української держави", - зазначив Шимків.

До складу Національної ради входитимуть 17 членів. 9 з них представлятимуть громадськість - це 6 представників громадських об`єднань, які мають досвід підготовки антикорупційних пропозицій, представник Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування та 2 представники об`єднання підприємців. Також до складу Національної ради увійдуть представники Ради суддів, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Національна рада проводитиме свої засідання один раз на два місяці.

Заступник глави АП підкреслив, що в усіх країнах світу питання постійного моніторингу та вдосконалення антикорупційної політики є довгостроковим стратегічним завданням.