З полону звільнено ще 14 українських військовослужбовців

17:58, 14 жовтня 2014
Політика
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Ще 14 українських військовослужбовців звільнено з полону.

REUTERS

Про це повідомив президент Петр Порошенко в "Твіттері".

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"Тільки що повідомили про звільнення з полону 14 наших хлопців. Щасливий, що 14 сімей будуть зустрічати днями своїх рідних. Слава Україні!" - написав глава держави.

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