З полону звільнено ще 14 українських військовослужбовців
17:58, 14 жовтня 2014Політика
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Ще 14 українських військовослужбовців звільнено з полону.
REUTERS
Про це повідомив президент Петр Порошенко в "Твіттері".
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"Тільки що повідомили про звільнення з полону 14 наших хлопців. Щасливий, що 14 сімей будуть зустрічати днями своїх рідних. Слава Україні!" - написав глава держави.
Щойно повідомили про звільнення з полону 14 наших хлопців.Щасливий, що чотирнадцять родин зустрічатимуть днями своїх рідних. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 октября 2014
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