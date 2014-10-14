З полону звільнено ще 14 українських військовослужбовців

Про це повідомив президент Петр Порошенко в "Твіттері".

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"Тільки що повідомили про звільнення з полону 14 наших хлопців. Щасливий, що 14 сімей будуть зустрічати днями своїх рідних. Слава Україні!" - написав глава держави.