У бою біля Бахмутки на Луганщині загинув військовий, 5 – поранені

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

За даними Москаля, під час бою «підбито 1 БМП та 2 БТР».

«Обстріл нашого блокпоста триває, бойовики стріляють із танків, гранатометів та ПТУР (протитанкових керованих ракет)», - повідомив Москаль.

За його словами, «знищити вогнем у відповідь позиції бойовиків важко, оскільки вони окопалися в лісовому масиві».

Також голова ОДА повідомляє, що «у район бойового зіткнення прибули представники ОБСЄ, однак безпосередньо до місця бою вони наблизитися не можуть через постійний обстріл».

Читайте такожПід час обстрілів передмість Маріуполя загинуло вже 7 мирних жителів, 17 поранено«Представники ОБСЄ підняли свій прапор і ведуть телефонні переговори з керівництвом ЛНР щодо припинення вогню. На нашу думку, такі переговори безперспективні, оскільки терористи, що обстрілюють наших військових, ЛНР не підкорюються, а діють на власний розсуд», - пише прес-служба голови ОДА.