Під Маріуполем проходять військові навчання

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112".

"Зараз (під Маріуполем, - Ред.) періодично чутні постріли, але за інформацією штабу АТО, це ведуться навчання Тобто це не бойові постріли", - повідомив він.

За словами Соколова, навчання проходять з метою запобігання помилок, допущених під Сартаною.

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"Саме з цією метою проводяться зараз навчання, щоб уникнути допущених помилок", - зазначив він.

За словами заступника керівника штабу тероборони Маріуполя, щодо обстрілу Сартани комісія ОБСЄ ще поки ніяких заяв не зробила.