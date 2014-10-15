Під Маріуполем проходять військові навчання
00:31, 15 жовтня 2014Політика
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Заступник керівника штабу територіальної оборони міста Роман Соколов повідомив, що під Маріуполем проходять військові навчання
Під Маріуполем проходять військові навчання / 0629.com.ua
Про це він сказав в ефірі телеканалу "112".
"Зараз (під Маріуполем, - Ред.) періодично чутні постріли, але за інформацією штабу АТО, це ведуться навчання Тобто це не бойові постріли", - повідомив він.
За словами Соколова, навчання проходять з метою запобігання помилок, допущених під Сартаною.
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"Саме з цією метою проводяться зараз навчання, щоб уникнути допущених помилок", - зазначив він.
За словами заступника керівника штабу тероборони Маріуполя, щодо обстрілу Сартани комісія ОБСЄ ще поки ніяких заяв не зробила.
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