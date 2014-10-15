У Харків на експертизу везуть речі жертв малайзійського "Боїнга-777"

Досі не знайдені останки 26 з 298 осыб, що були на борту, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Є ймовірність, що їх так і не знайдуть.

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Нагадаємо, співробітники рятувальних служб та міжнародні експерти в понеділок відновили пошуки тіл і особистих речей пасажирів на місці аварії малайзійського лайнера в Донецькій області.

"Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній" був збитий у липні на сході України. В результати авіакатастрофи загинули 298 пасажирів та членів екіпажу.