США засудили сутички під Радою

Про це йдеться у заяві посольства, опублікованій на його офіційному сайті, передає Еспресо.TV.

«Сьогоднішнє успішне засідання стало важливою віхою в реформаторському процесі, покликаному привести правову і урядову системи України в більшу відповідність із європейськими нормами», – мовиться в заяві.

Заходи, спрямовані на більшу прозорість і на скасування надшироких повноважень, що дозволяли провадження справ поза системою судоустрою, є кроком у правильному напрямку, зазначили в посольстві.

Водночас представництво США рішуче засудило насильницькі дії, що відбулися під будівлею Верховної Ради.

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«Сьогоднішній поступ, разом із іншими реформами, продовжує просувати Україну до її європейського майбутнього, і Сполучені Штати готові підтримувати український народ у цьому процесі», – наголошено в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про засади державної антикорупційної політики (про антикорупційну стратегію), створення Антикорупційного бюро та закон Про запобігання корупції.

Тим часом, під Верховною Радою відбулася масова акція, яка, завдяки провокаторам, завершилася безладами та бійками з правоохоронцями. Поранень зазнали 17 осіб.