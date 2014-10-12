Минулої доби бойових зіткнень між прикордонниками і бойовиками не було

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, за добу ситуація на українсько-російському кордоні та на лінії розмежування між силами АТО і незаконними озброєними формуваннями суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою.

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Вчора ввечері терористи з мінометів обстріляли позиції прикордонників поблизу населеного пункту Новосілки. Жертв немає.