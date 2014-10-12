Минулої доби бойових зіткнень між прикордонниками і бойовиками не було
14:14, 12 жовтня 2014Політика
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Минулої доби бойових зіткнень між підрозділами Держприкордонслужби і бойовиками не було.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, за добу ситуація на українсько-російському кордоні та на лінії розмежування між силами АТО і незаконними озброєними формуваннями суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою.
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