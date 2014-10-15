«ЛНР» воює з «донськими козаками» за контроль над вивезенням до РФ металобрухту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"

"На Донбасі тривають збройні сутички між незаконними збройними формуваннями терористів та російськими найманцями щодо перерозподілу сфер впливу. Зокрема, тривають збройні сутички між бойовиками «ЛНР» та козаками «всевеликого війська донського РФ» отамана Козіцина. Черговим приводом для конфліктів стало бажання різних банд контролювати збирання та вивезення до Росії металобрухту", - сказав Лисенко.