«ЛНР» воює з «донськими козаками» за контроль над вивезенням до РФ металобрухту
13:58, 15 жовтня 2014Політика
0 0
На Донбасі тривають збройні зіткнення між бойовиками «ЛНР» і «донськими козаками» за контроль над вивезенням до Росії металобрухту.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"
"На Донбасі тривають збройні сутички між незаконними збройними формуваннями терористів та російськими найманцями щодо перерозподілу сфер впливу. Зокрема, тривають збройні сутички між бойовиками «ЛНР» та козаками «всевеликого війська донського РФ» отамана Козіцина. Черговим приводом для конфліктів стало бажання різних банд контролювати збирання та вивезення до Росії металобрухту", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter