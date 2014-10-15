Новоазовськ може повернутися під контроль України

Як повідомив в ході прес-конференції в Маріуполі радник міністра МВС України Антон Геращенко, зараз ведуться переговори, в рамках яких пропонується, щоб Новоазовськ було повернуто українській владі.

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“Йдуть торги за Новоазовськ, за Тельманове, - зазначив Геращенко. - Потрібно, щоб терористичний анклав підрівняли до кордону", повідомляє 0629.com.ua.

Він зазначив, що самі терористи в районі Новоазовська не стоять, так як на цій території немає бажаючих цього робити. Зараз там стоять росіяни, хоча згідно з домовленостями вони повинні були покинути Україну.