Місія ОБСЄ планує переміститись безпосередньо до кордону України з Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України Петра Порошенка, про це голова СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан заявив на зустрічі з главою держави.

Під час зустрічі Порошенко наголосив на важливості розширення і технічного підсилення роботи місії для успіху мирного врегулювання та підвищення ефективності моніторингу українсько-російського кордону.

«Ваша ефективна робота, моніторинг та верифікація кордону за допомогою місії ОБСЄ допоможе нам забезпечити мирний процес», - сказав глава держави.

Президент відзначив, що, нажаль, через місяць після Мінських домовленостей миру у Луганській та Донецькій областях не досягнуто. Порошенко наголосив, що, незважаючи на напади з боку бойовиків, українські війська з великою відповідальністю ставляться до дотримання режиму припинення вогню.

Глава держави відзначив важливість розширення роботи місії ОБСЄ в Україні, зокрема запропонував вивчити можливість подальшого збільшення її кількості до 1,5 тис. спостерігачів. Також Порошенко висловився за розширення використання сучасної техніки.

Глава держави наголосив, що результатом роботи СММ ОБСЄ на українсько-російському кордоні має стати «надання світові незалежної та об’єктивної картини з місця подій» та, як результат, досягнення миру. У цьому зв’язку Порошенко відзначив важливість більшої публічності у роботі місії.

«У відповідності до Мінського протоколу, ми маємо забезпечити безпеку кордону за допомогою місії ОБСЄ, використовуючи безпілотні літальні апарати, маючи представників України та ОБСЄ на 10 пунктах пропуску через кордон», - наголосив глава держави.

«Ваша діяльність може кожного дня допомагати рятувати життя військових та цивільних громадян», - наголосив президент, звертаючись до голови місії ОБСЄ.

Читайте такожУ "ДНР" погрожують збивати безпілотники ОБСЄ – ЗМІЗі свого боку Апакан подякував президентові за підтримку роботи СММ та повідомив, що місія розширить свою діяльність.

«Ми плануємо посилити моніторинг та контроль за режимом дотримання вогню та кордоном», - сказав він.

За його словами, найближчим часом чисельність спостерігачів місії буде збільшено. Також буде збільшено кількість броньованих машин. Місія планує поступове переміщення своїх підрозділів безпосередньо до українсько-російського кордону.

«Ми поважаємо єдність та цілісність України, і Ваш мирний план, пане президенте, є основою нашого мандату в Україні. І ми зацікавлені в його втіленні», - наголосив голова місії.

Апакан відзначив тісну співпрацю та сприяння з боку профільних міністерств і відомств України.

Довідка УНІАН. 21 березня Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення про направлення до України Спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Місія покликана сприяти зниженню напруженості і утвердженню миру, стабільності і безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію і доповідають про ситуацію з безпекою в Україні.