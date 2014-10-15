Прем'єр не виключає введення візового режиму з Росією
22:40, 15 жовтня 2014Політика
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Прем`єр-міністр України Арсенія Яценюк не виключає, що в разі необхідності візового режиму з Росією, як додаткового засобу контролю, він буде введений.
Прем'єр допускає введення візов / ГПСУ
Про він заявив у програмі ”ШустерLive” на ”24 каналі” у середу ввечері.
”Якщо треба буде ввести додаткові засоби контролю, в тому числі і візовий режим, то він буде введений”, - сказав він.
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Він також повідомив, що на кордоні та митниці працює спеціальна система контролю переміщення росіян, які прибувають в Україну.
Зокрема, за його словами, в аеропорту ”Бориспіль”, в основних транспортних комунікаціях працюють спеціальні групи, завдяки діям яких багато росіян, які приїжджають в Україну без встановленої мети, відправляються назад.
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