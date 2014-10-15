Держава, яка не контролює власний кордон, не може бути членом НАТО - Яценюк



Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі ”ШустерLive” на ”24 каналі” у середу ввечері.

“Якщо ми не контролюємо свій кордон, Європейський союз не дасть нам безвізовий режим. Тому це проект по облаштуванню державного кордону є дуже серйозним кроком на шляху до безвізового режиму з ЄС. Я вже не кажу про членство України в НАТО. Держава, яка не контролює власний кордон, не тільки не отримує безвізовий режим, але вона й не може бути членом ніякого військового і оборонного блоку, в тому числі Північноатлантичного альянсу”, - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додатково 6 млн євро на реалізацію проекту ”Стіна” на українсько-російському кордоні.

Проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України противника.

Основний обсяг робіт становить майже 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис окопів для техніки, понад 4 тис бліндажів та створення 60-кілометрової загорожі, яку неможливо підірвати.