Для безвізового режиму потрібно запровадити біометричні паспорти - Клімкін

Про це пише Радіо Свобода.

«Критичною є підготовка до біометричних паспортів. Безвізовий режим буде діяти і я дуже сподіваюсь, що скоро. Але він працюватиме тільки для власників біометричних паспортів», – зазначив керівник МЗС.

Він додав, що наступного тижня в Україну почнуть прибувати закордонні місії в рамках другої, останньої фази. Європейські експерти аналізуватимуть ефективність роботи Державної міграційної служби, кордонів та митниць. Клімкін зауважив, що «до цього треба підготуватися з Національним банком та Державною міграційною службою».

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Україна повинна повернути контроль над кордоном із Росією, щоб успішно впровадити План дій для лібералізації візового режиму з Євросоюзом, заявляла раніше Радіо Свобода перший заступник міністра закордонних справ Наталія Галібаренко.

У червні ЄС ухвалив рішення про перехід України до виконання другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму.