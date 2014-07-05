Українські прикордонники ведуть бої з терористами за контроль над кордоном

Охорона державного кордону з Російською Федерацією в районі Луганської і Донецької областей здійснюється в дуже складних умовах, прикордонники ведуть бої з терористами за контроль над ділянками держкордону.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Державної прикордонної служби, розміщеному на веб-порталі уряду.

«Охорона державного кордону України здійснюється в дуже складній обстановці. У контрольованих прикордонних районах Луганської і Донецької областей продовжуються бойові зіткнення з терористами за контроль над кордоном. Протягом доби відбувався обстріл прикордонних нарядів і об'єктів Держприкордонслужби», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, банформування продовжують облаштовувати нові бази дислокації і опорні пункти.

Також повідомляється, що терористи здійснили мінометний обстріл відділу прикордонної служби «Червона Талівка» Луганського прикордонного загону. Постраждалих з боку прикордонників немає.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент ведеться активна фаза АТО, в результаті якої вже оточено місто Слов'янськ.

У ніч на 5 липня терористи здійснили ряд атак на розташування сил АТО, блокпости, а також аеропорт Луганська.

Станом на 13.00 очевидці повідомили про бойові дії в Донецьку, в районі аеропорту.