Яценюк не виключає введення візового режиму з Росією

Про це він заявив у програмі "ШустерLive" на "24 каналі" у середу ввечері.

"Якщо треба буде ввести додаткові засоби контролю, у тому числі і візовий режим, то він буде введений", - сказав він.

Він також повідомив, що на кордоні та у митниці працює спеціальна система контролю переміщення росіян, які прибувають в Україну.

Читайте такожДержава, яка не контролює власний кордон, не може бути членом НАТО - Яценюк

Зокрема, за його словами, в аеропорту "Бориспіль", в основних транспортних комунікаціях працюють спеціальні групи, завдяки діям яких багато росіян, які приїжджають в Україну без встановленої мети, вирушають назад.

Також прем'єр-міністр заявляв, що облаштування кордону з РФ допоможе зупинити диверсійні групи і постачання зброї.

Як повідомляв УНІАН, після того, як Росія здійснила анексію Криму, секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій повідомив, що Україна введе візовий режим із Росією.

Водночас 20 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив думку, що Україні не слід поспішати ні з введенням візового режиму з Росією, ні з переходом на поїздки в Російську Федерацію за закордонними паспортами.

Пізніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що вже розробило пропозиції щодо введення візового режиму з РФ, які будуть розглянуті на засіданні уряду.