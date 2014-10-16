Оборона донецького аеропорту в особах: як виглядають українські "кіборги" (фоторепортаж)

У мережі з'явилися фото бійців 95-ї бригади, що тримають оборону аеропорту в Донецьку, контроль над яким протягом довгого часу безуспішно намагаються встановити бойовики.

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