Бойовики концентрують військову техніку в Станиці Луганській
13:50, 16 жовтня 2014Політика
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Бойовики концентрують військову техніку і загони в Станиці Луганській, в напрямку Авдіївки та Дебальцеве і під Маріуполем.
Бойовики збирають техніку в Станиці Луганській / фото joinfo.ua
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"В окремих районах зони проведення АТО фіксується концентрація військової техніки і загонів бойовиків, зокрема, на півночі - в Станиці Луганській Луганської області, в напрямку Авдіївки та Дебальцеве, а також на півдні - під Маріуполем, у Волноваському і Тельманівському районах Донецької області", - зазначив Андрій Лисенко.
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