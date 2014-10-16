Бойовики концентрують військову техніку в Станиці Луганській

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"В окремих районах зони проведення АТО фіксується концентрація військової техніки і загонів бойовиків, зокрема, на півночі - в Станиці Луганській Луганської області, в напрямку Авдіївки та Дебальцеве, а також на півдні - під Маріуполем, у Волноваському і Тельманівському районах Донецької області", - зазначив Андрій Лисенко.