З вересня в зоні АТО знайшли понад 150 тіл українських військових

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомивв голова правління організації Ярослав Жилкін.

"Наша гуманітарна місія почала роботу 3 вересня. За цей час ми відпрацювали 10 населених пунктів, ексгумували із 31 захоронення близько 150-155 тіл. Серед них один цивільний та останки невідомої жінки. Серед цих захоронень 11 братських, де було поховано більше двох тіл. Також ми знаходили тіла в полях у згорілій техніці", - розповів Жилкін.

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За його словами, сьогодні вперше після Другої світової війни Україна стикнулась з таким явищем як безвісти зниклі солдати, а держава виявилася не готовою до цього. "Не існує державної концепції з вирішення питання по зниклих безвісти, але ми готові поділитися досвідом з державою по пошуку зниклих безвісти", - сказав Жилкін.

Також він зазначив, що в зоні АТО не знайдено декілька сотень тіл. "За нашими підрахунками, в тій зоні залишилось декілька сотень тіл. Є ще сектор, куди наші пошуковці не дійшли. Це Луганська область, а ми відпрацювали тільки Донецьку в районі Савур-Могили, Іловайська і Старобешевого. Але без допомоги держави, лише силами громадських активістів, нам це не подужати", - наголосив Жилкін.