У Дніпропетровську поховали тіла 11 невідомих солдатів, які загинули в зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Солдати загинули під час боїв в Старобешеве та Іловайську. Їх поховали з усіма військовими почестями. Проводжати в останню дорогу захисників прийшли представники Дніпропетровської ОДА, військові та прості громадяни.

«Чужих дітей не буває і чужих солдатів не буває. Це герої України, які нас з вами захищали. Ми робимо те, що зобов'язані. Ми підготували близько 300 могил. Це місце визначили для невідомих бійців. Гадаємо, що в майбутньому тут повинна бути алея загиблих героїв», - цитує прес-служба радника губернатора Вадима Шебанова.Читайте такожЗа час АТО на Донбасі загинули 58 прикордонників

За інформацією прес-служби, ще 77 тіл і останків невпізнаних захисників України знаходяться в моргах Дніпропетровська. За процедурою надається 10 днів на ідентифікацію тіл загиблих. За цей час беруться всі необхідні для впізнання аналізи, опитуються родичі, проводяться інші слідчі дії. Якщо за цей період встановити особистість не вдалося, прокурором приймається рішення про захоронення. Після встановлення особи загиблих, які вже поховані, родичі мають право прийняти рішення про перепоховання.

За даними Дніпропетровської ОДА, сьогодні дуже важливо зібрати всю інформацію і свідчення всіх учасників бойових дій в районах Шахтарська, Зеленопілля, Іловайська, Старобешеве, Саур-Могили з тим, щоб щоб кожен захисник був знайдений і похований із заслуженими почестями.

За словами директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборони Дніпропетровської ОДА Ірини Федорчук, на Дніпропетровщині відпрацьована система, яка дозволяє провести необхідні експертизи і ідентифікувати особистість загиблих. Також область ініціює створення на Дніпропетровщині єдиного реєстру загиблих в зоні АТО та їх імовірних родичів.

За інформацією ОДА, родичам військових, які розшукують рідних, необхідно для початку звертатися до військкомату за місцем проживання, а потім в бюро судово-медичної експертизи.