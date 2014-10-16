Опитування: 14% росіян готові повернути Крим

Про це свідчать дані опитування, проведеного російським Левада-центром.

При цьому 79% жителів РФ до цієї ідеї ставляться радше негативно (28%) або різко негативно (51%).

Також знизилася частка думок про те, що санкції Заходу спрямовані в першу чергу проти осіб, відповідальних за політику Росії стосовно України (42% в травні проти 30% у вересні) і виросла про те, що санкції спрямовані проти широких верств населення (27% в травні проти 41% у вересні).

Читайте такожОпитування: майже половина росіян не бачить в країні культу особи Путіна Опитування проведено 26 - 29 вересня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1630 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не збирається повертати Крим, якщо стане президентом.