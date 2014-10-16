Азаров у Москві провів закриту зустріч з російськими депутатами (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання почалося в закритому режимі о 14.00 мск (13:00 за Києвом).

Засідання проводить голова комітету Леонід Слуцький.

Перед початком Азаров відмовився спілкуватися з журналістами, зокрема, відповідати на питання про одержання російського громадянства.

Читайте такожЖурналісти знайшли маєтки Азарова у Росії, Австрії та Італії (відео)Довідка УНІАН. 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. На знак протесту проти цього в Україні почалися масові акції протесту.

У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Масові акції, які періодично переростали в зіткнення, в Києві тривали до 22 лютого.

За даними Мінохоронздоров'я, з 30 листопада 2013 року в Україні загинули і померли більш як 100 учасників протистоянь, були поранені сотні чоловік.

Після цього Віктор Янукович і його близьке оточення втекли до Росії.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень".

Проти Януковича і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Янукович оголошений в міжнародний розшук.

Водночас, 3 жовтня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що президент РФ Володимир Путін надав російське громадянство екс-президенту Віктору Януковичу і його соратникам.

«А на якій підставі, запитаєте ви, сім'я Азарових перебуває на території РФ? Там же є правило, що не громадяни не можуть перебувати на території Росії більш як 90 днів поспіль. А потім треба виїжджати і в'їжджати, але все одно перебувати не більш як 180 днів на рік. Сім'ям Януковича, Пшонок, Азарових вдалося домовитися з Путіним про надання російського громадянства, і вони можуть поки що почуватися сухо і комфортно. Росія за своєю Конституцією своїх громадян нікому не видає», - написав він.

Геращенко також повідомив, що громадянство було надане окремим «секретним указом» Путіна.