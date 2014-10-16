У Авакова є 3 кандидатури на посаду командувача Нацгвардією

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За словами міністра, є "як мінімум, 3 кандидатури, дуже сильні, які я запропоную на узгодження і президенту, і прем'єр-міністру і голові Верховної Ради. Ми вважаємо, що таке рішення буде приймати новий склад Верховної Ради".

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Міністр не уточнив прізвища кандидатів на посаду керівника Нацгвардії.

14 жовтня Верховна Рада призначила міністром оборони Степана Полторака, який до цього був командувачем Нацгвардією.

В даний час виконуючим обов'язки командувача Нацгвардією є перший заступник командувача Олександр Кривенко.