У Авакова є 3 кандидатури на посаду командувача Нацгвардією
16:30, 16 жовтня 2014Політика
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В даний час є 3 кандидатури на посаду командуючого Національною гвардією.
У Авакова є 3 кандидатури на посаду командувача Нацгвардією / фото УНІАН
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За словами міністра, є "як мінімум, 3 кандидатури, дуже сильні, які я запропоную на узгодження і президенту, і прем'єр-міністру і голові Верховної Ради. Ми вважаємо, що таке рішення буде приймати новий склад Верховної Ради".
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Міністр не уточнив прізвища кандидатів на посаду керівника Нацгвардії.
14 жовтня Верховна Рада призначила міністром оборони Степана Полторака, який до цього був командувачем Нацгвардією.
В даний час виконуючим обов'язки командувача Нацгвардією є перший заступник командувача Олександр Кривенко.
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