Нацгвардія отримала 100 одиниць нової техніки - Тимчук

Національна гвардія отримала 100 одиниць нової техніки, ще 500 планується закупити.

. Про це в Фейсбук повідомив керівник Інформаційного опору" Дмитро Тимчук. Серед закупленої техніки вантажні автомобілі, бронемашини "Кугуар" і "Спартан", броньовані КРАЗи. Читайте такожНацгвардія отримала 10 танків, які мали бути направлені в Конго - Полторак Також Кабмін обіцяє, що всі військовослужбовці Нацгвардії будуть забезпечені зимовим одягом до 10 жовтня.

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