Нацгвардія отримала 100 одиниць нової техніки - Тимчук

03:05, 01 жовтня 2014
Суспільство
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Національна гвардія отримала 100 одиниць нової техніки, ще 500 планується закупити.

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5 канал

Про це в Фейсбук повідомив керівник Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

Серед закупленої техніки вантажні автомобілі, бронемашини "Кугуар" і "Спартан", броньовані КРАЗи.

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Також Кабмін обіцяє, що всі військовослужбовці Нацгвардії будуть забезпечені зимовим одягом до 10 жовтня.

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