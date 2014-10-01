Нацгвардія отримала 100 одиниць нової техніки - Тимчук
03:05, 01 жовтня 2014Суспільство
1 0
Національна гвардія отримала 100 одиниць нової техніки, ще 500 планується закупити.
.
Нацгвардія отримала 100 одиниць нової техніки / 5 канал
Про це в Фейсбук повідомив керівник Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.
Серед закупленої техніки вантажні автомобілі, бронемашини "Кугуар" і "Спартан", броньовані КРАЗи.
Читайте такожНацгвардія отримала 10 танків, які мали бути направлені в Конго - Полторак
Також Кабмін обіцяє, що всі військовослужбовці Нацгвардії будуть забезпечені зимовим одягом до 10 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter