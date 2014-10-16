Депутат ВР шкодує, що перед референдумом про "ЛНР" на Луганщині не з'явилися "зелені чоловічки" Путіна

Народний депутат України Сергій Горохов, який вийшов з фракції Партії регіонів і увійшов до депутатської групи "За мир і стабільність", заявив, що шкодує, що в Луганській області не з'явилися "зелені чоловічки" (так у Криму російські ЗМІ назвали російські окупаційні війська) перед проведенням референдуму про створення так званої ЛНР.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Горохов сказав у ході форуму "Стратегія відбудови Донбасу" в Москві.

"Референдум 11 травня, який проходив на території Донбасу, відбувався у складних умовах, були заблоковані ЗМІ, і не було жодної реклами по ТБ і радіо, лише в інтернеті. Я скажу, що на жодних виборах такої явки не було. Якби на Донбасі була б ситуація як у Криму - скажімо на кордоні з Харківською областю базувалися б «ввічливі люди», то результат був би не гіршим, ніж у Криму", - сказав Горохов.

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При цьому він заявив, що люди, які залишилися на частині Луганської й Донецької областей під контролем України, вважають це "зрадою".

На його думку, за 23 роки незалежності Захід зробив все можливе "щоб розкласти Україну і це могутня держава в центрі Європи в такому форматі вже не може бути".

При цьому він заявив, що «Донбас у позачергових виборах участі не братиме».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження, відкрите щодо народного депутата України Сергія Горохова, за заклики до зміни кордонів України. За словами прес-секретаря генерального прокурора України Юрія Бойченка, "Генпрокуратура здійснює досудове розслідування щодо народного депутата Сергія Горохова за заклики до сепаратизму під час його перебування в Москві". Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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За інформацією РІА «Новости», колишній член фракції Партії регіонів Горохов 21 травня, виступаючи на "круглому столі" в Держдумі РФ, «критично висловився щодо дій нової влади України, зокрема, засудив невиконання угоди від 21 лютого і проведення на сході спецоперації українських силовиків. Також Горохов підкреслив високу явку на референдумах про незалежність, які пройшли в Донбасі на початку травня».

Довідка УНІАН. 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошених Донецької народної республіки і незалежність так званої Луганської народної республіки - 96%.

Разом з тим, за даними МВС, 11 травня в так званому "референдумі" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, в Донецькій - не більш як 32%.