"Зелені чоловічки" з'явилися на території Молдови - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.

Читайте такожМолдова звинувачує Росію в грубому порушенні суверенітету"Росія намагається дестабілізувати ситуацію не тільки в Україні, а й в інших країнах. Згідно з заявою екс-заступника міністра МВС Республіки Молдова Г.Косована, на території Молдови присутні так звані «зелені чоловічки», які вербують молодь і навчають її методам дезінформації, дій в екстрених ситуаціях, застосуванню стрілецької зброї. За його словами, на півдні Молдови завербовано понад 500 осіб, які пройшли підготовку в Ростові, Москві, Придністров’ї та Бєльцях", - сказав Лисенко.

Раніше, 21 серпня, повідомлялося, що невизнане Придністров'я оголосило мобілізацію - службовців, які є військовозобов'язаними в запасі, покличуть на спеціальні військові збори строком на 1 місяць.