У рамках реформи МВС ліквідують УБОЗ

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Не буде УБОЗу, тому що на сьогодні це більшою мірою репресивний апарат, ніж апарат, який служить в цілях захисту громадян. Те, що в ньому є корисне і адекватне, все перейде в кримінальний блок", - повідомив міністр.

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Також міністр зазначив, що "буде ліквідованатранспортна міліція. Буде ліквідована ветеринарна міліція, цілий ряд інших підрозділів, приблизно на 30-40% скоротиться обсяг цих посад для того, щоб збільшити охорону громадського порядку, збільшити якість слідства, тим більше в умовах, коли 1 січня прокуратура позбавляється слідчого управління".