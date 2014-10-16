У рамках реформи МВС ліквідують УБОЗ
18:09, 16 жовтня 2014Політика
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МВС ліквідує Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ).
МВС ліквідує УБОЗ / фото Сергій Сидоров - Z-City
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Не буде УБОЗу, тому що на сьогодні це більшою мірою репресивний апарат, ніж апарат, який служить в цілях захисту громадян. Те, що в ньому є корисне і адекватне, все перейде в кримінальний блок", - повідомив міністр.
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Також міністр зазначив, що "буде ліквідованатранспортна міліція. Буде ліквідована ветеринарна міліція, цілий ряд інших підрозділів, приблизно на 30-40% скоротиться обсяг цих посад для того, щоб збільшити охорону громадського порядку, збільшити якість слідства, тим більше в умовах, коли 1 січня прокуратура позбавляється слідчого управління".
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