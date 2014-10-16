Порошенко і Меркель наголошують на необхідності повного припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі співрозмовники наголосили на важливості повної та вчасної імплементації мінських домовленостей від 5 та 19 вересня.

Також сторони акцентували на необхідності збільшення місії ОБСЄ для моніторингу стану українсько-російського кордону та покращення її технічного забезпечення.

По закінченні зустрічі глава Української держави відзначив, що ”було продемонстровано єдність та солідарність з Україною”, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16-17 жовтня президент України Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Італійську Республіку.

У рамках візиту заплановано низку зустрічей у двосторонньому і багатосторонньому форматах.

Зокрема, 16 жовтня відбудуться двосторонні зустрічі президента України з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, головою Ради міністрів Італії Маттео Ренці, президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпєєм і президентом Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу.

17 жовтня запланована зустріч глави Української держави в багатосторонньому форматі з Меркель, президентом Французької Республіки Франсуа Олландом, Ренці, президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, Ромпєєм і Баррозу.

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Також президент України проведе двосторонні зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Польща Евою Копач, прем`єр-міністром Швеції Стефаном Левеном і прем`єр-міністром Японії Сіндзо Абе.