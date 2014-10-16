В Угорщині вважають, що санкції ЄС проти Росії виявилися неефективними

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтервью The Financial Times, пише Українська правда.

Голова угроського МЗС розкритикував європейську санкційну політику по віднощенню до Росії. На його думку, серед країн ЄС досі немає єдиної думки щодо необхідності вживання таких заходів для врегулювання конфлікту в Україні, а вже прийняті санкції так і не дали очікуваного результату.

"Санкції не принесли тих результатів, на які ми розраховували, не спостерігається жодної деескалації конфлікту. В цей час більш за все страждають країни Центральної Європи, а збитки несуть ринки всієї Європи", - сказав міністр.

Сійярто зазначив, що економіка Угорщини щодня втрачає близько $200 тис. через антиросійські санкції.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявлвя про те, що не вірить в ефективність санкцій ЄС проти Росії. Він казав, що конфлікт в Україні можна вирішити "переговорами або збройним протистоянням".

Окрім цього, 25 вересня Угорщина припинила реверс газу в Україну. Проте, за словами Орбана країна готова відновити реверс газу до України з 1 січня 2015 року, якщо Україна цього потребуватиме